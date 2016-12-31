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Курбан Бердыев: В наступающем году будем стараться укреплять позиции донского футбола

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев обратился к болельщикам команды в канун Нового года. 

-  Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке «Ростов» в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге Чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым Годом. Здоровья и успехов в 2017 году!, - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Напомним, «Ростов» под руководством Курбана Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16 и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

В 1/16 финала Лиги Европы ростовчане сразятся с пражской «Спартой».


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