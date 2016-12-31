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Висенте Дель Боске: Многие корчат презрительную мину и говорят, что Зидану повезло, но он уже выиграл три трофея

Источник:  El ConfidencialКомментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске встал на защиту наставника «сливочных» Зинедина Зидана.

«Сейчас в Испании очень много людей, которые смотрят на работу Зидана с высока. Они корчат презрительную мину и говорят, что ему повезло. Но Зидан уже успел выиграть три титула на международной арене. Он ведет команду за собой, став ее лидером. Очевидно, Зидан оказал огромное влияние на игроков «Реала», и это одна из причин его успеха», – цитирует Дель Боске El Confidencial.

Напомним, французский специалист возглавил команду в январе 2016 года, сменив на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса. Под его руководством «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Отметим, что Дель Боске знаком с Зиданом по совместной работе в «Реале».

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