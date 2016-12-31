Андрей Назаров: Мы по-прежнему боремся за место в плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выступление команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

- Считаю, что матчи против «Северстали» и «Витязя» наша команда может занести себе в актив, - начал Андрей Назаров. - В ноябре-декабре в лазарет «Нефтехимика» ушли едва ли не все опытные игроки - Секстон, Кинрейд, Рясенский, Лекомцев, Макаров, но команда практически не потеряла темпа. Молодые Брынцев, Порядин, Огурцов, Здунов, Квартальнов, Гиматов, Якимов, Шиксатдаров сделали шаг вперед, а наше среднее возрастное звено - Столяров, Лямин, Полыгалов, Коньков, Сергеев, Бортников - справилось с лидерским грузом. Благодарен руководству и за оперативное усиление - Кареев, Первышин, Гальярди уже вписались команду.

В итоге мы по-прежнему боремся за место в плей-офф. При этом «Нефтехимик» входит в новый календарный год существенно омоложенным и, на мой взгляд, с хорошей перспективой. Это очень важный момент.

- Но у вас тяжелейшее расписание - сразу после Нового года играете с «Магниткой» и «Салаватом»...

- В последние часы Старого года давайте все-таки думать не об этих монстрах Восточной конференции, а о празднике. Хотел бы поздравить всех болельщиков Татарстана и России с Новым годом, желаю им, чтобы в предстоящем жизненном сезоне они решили все семейные задачи, вышли в свой личный плей-офф, заработали максимальные показатели полезности, не попадали в лазарет. Вот такое хоккейное пожелание.





