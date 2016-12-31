Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада- : -Лугано
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Информация о желании Депая перейти в другой клуб повлияла на его игровую практику в «Юнайтед»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Мемфис Депай перестал проходить в основу английского клуба.

«В прошлом сезоне у Мемфиса практически не было игровой практики. Бывает, что в прошлом сезоне футболист играл феноменально, а потом оказывался на скамейке запасных, но это не тот случай. В последние пару месяцев принятые мной решения в отношении Депая находились под влиянием информации о его желании покинуть «Юнайтед» в январе, и что если мы получим приемлемое предложение, то отпустим его.

Если я знаю, если я чувствую, что футболист хочет уйти, дам шанс развиваться другим игрокам – Лингарду, Мхитаряну, Марсьялю, то есть футболистам, которые на 100% останутся с нами. На этой позиции у нас много вариантов», – цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что на Депая претендует ряд европейских клубов в том числе и московский «Спартак».

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»Как сообщает издание Corriere della sera, трансфер 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Алриано обойдется московскому «Спартаку» в 1 млн евро.Андрей Канчельскис: Фергюсона можно сравнить с доном КорлеонеБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился воспоминаниями о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона.Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себяГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о поведении клубов из Китая на трансферном рынке. Недавно аргентинский форвард Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира, став футболистом «Шанхай Шэньхуа».Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 75Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 75Сегодня, 31 декабря, свой 74-й день рождения отмечает один из лучших тренеров в истории футбола Сэр Алекс Фергюсон.«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро ВидаляТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает издание The Sun.Моуринью не хочет, чтобы Депай покинул «Юнайтед», игрок нацелен на смену клубной пропискиПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не намерен оставаться в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Витсель дал согласие на переход в один из клубов КитаяБельгийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere dello Sport.Антонио Конте: Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что вратарь его команды Тибо Куртуа не покинет лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно.Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Эспаньол» может продать Кайседо в китайский клубФорвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо может переехать в Китай. Об этом сообщают испанские СМИ.Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен игратьОбозреватель «Советского спорта» считает, что 35-летний Роман Широков, которого пригласили в «Урал», способен играть и за сборную России.Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подходЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» ИтурбеНападающий «Ромы» Хуан Итурбе может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.Квинси Промес: Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака»Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ливерпуля».От Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичковОт Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичков«Советский спорт» рассказывает, кого в качестве усиления рассматривает итальянский специалист.«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса АдрианоКак сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский «Спартак» и «Милан» достигли принципиальной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано.Стала известна сумма отступных за ГнабриПолузащитник «Вердера» Серж Гнабри может покинуть немецкий клуб в январе 2017 года.Конте заявил, что «Челси» готовится к приобретениям в январеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил информацию, согласно которой лондонский клуб в зимнее трансферное окно планирует усиление.«Наполи» проявляет интерес к ЯрмоленкоИнтерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Деулофеу продолжит карьеру в Серии АПолузащитник «Эвертона» Жерар Делуфеу станет игроком «Милана». Об этом сообщает издание La Repubblica.
Главные новости
Футбол
Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»
Бокс
Трехкратный чемпион мира дисквалифицирован на Кубе за крашеные волосы
MMA
Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестных
Футбол
Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секунды
Футбол
Жозе Моуринью: Информация о желании Депая перейти в другой клуб повлияла на его игровую практику в «Юнайтед»
Футбол
Висенте Дель Боске: Многие корчат презрительную мину и говорят, что Зидану повезло, но он уже выиграл три трофея
Футбол
Курбан Бердыев: В наступающем году будем стараться укреплять позиции донского футбола
Футбол
Евгений Гинер: Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее
MMA
Аманда Нуньес: Забудьте о Роузи, она завершит карьеру и будет сниматься в фильмах
MMA
В Москве разыскивают нападавших на Мирзаева
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Мемфис Депай
Мемфис Депайвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы