Жозе Моуринью: Информация о желании Депая перейти в другой клуб повлияла на его игровую практику в «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Мемфис Депай перестал проходить в основу английского клуба.



«В прошлом сезоне у Мемфиса практически не было игровой практики. Бывает, что в прошлом сезоне футболист играл феноменально, а потом оказывался на скамейке запасных, но это не тот случай. В последние пару месяцев принятые мной решения в отношении Депая находились под влиянием информации о его желании покинуть «Юнайтед» в январе, и что если мы получим приемлемое предложение, то отпустим его.



Если я знаю, если я чувствую, что футболист хочет уйти, дам шанс развиваться другим игрокам – Лингарду, Мхитаряну, Марсьялю, то есть футболистам, которые на 100% останутся с нами. На этой позиции у нас много вариантов», – цитирует Моуринью Goal.



Ранее сообщалось, что на Депая претендует ряд европейских клубов в том числе и московский «Спартак».



В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.



