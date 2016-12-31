Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секунды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 19-м туре чемпионата Англии.

- Когда Клопп называет свой футбол «хэви-метал», я его понимаю. Он очень агрессивный. И зрителям это нравится. Наши стили игры непохожи, но мне очень импонирует, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку буквально за 3-4 секунды.

У «Ливерпуля» качественные игроки в группе атаки, но когда ты играешь против команды Юргена, тактика чрезвычайно важна. Он превосходный мотиватор. Кроме того, «Ливерпулю» помогает то, что команда проводит только один матч за неделю, - заявил Гвардиола.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» начнется сегодня в 20:30 по московскому времени. Команды занимают второе и третье места в турнирной таблице АПЛ соответственно.

Матч Ливерпуль - Манчестер Сити Место и дата 31 декабря 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция



