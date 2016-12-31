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Сергей Светлов: «Салават Юлаев» весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторону

Источник:  Russian HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.

- Хорошо, в Питере, по вашему мнению, никакой паники быть не должно. А в Уфе, которая в основное время не побеждает уже на протяжении восьми матчей и потерпела на этом отрезке уже шесть поражений?
- «Салават» для меня, пожалуй, главная загадка чемпионата. Едва ли не самая хоккейная республика страны, хорошие финансовые возможности, крепкий состав - и команду весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторону. У меня нет объяснений таким качелям.

- Ваш земляк и еще один олимпийский чемпион Александр Кожевников недавно произнес про Уфу крылатую фразу: «Игроки «Салавата» делают вид, что играют, а тренеры - что тренируют». Популярный эксперт объяснил такую анархию тем, что хоккеисты в середине сезона не поддержали отставку Игоря Захаркина - и теперь имеют возможность тренером манипулировать...
- Мой хороший товарищ Саша Кожевников - ведущий хоккейный эксперт страны, у него руки развязаны, а я все-таки не хотел бы нарушать нашу корпоративную этику. Наоборот, в таких сложных ситуаиях я на стороне своих коллег. Прекрасно понимаю, как Игорю Захаркину сейчас тяжело. То, что игроки так или иначе решали его судьбу, где-то связывает тренерскому штабу руки. На мой взгляд, это не совсем профессиональная ситуация. И тем более о ней не должна была узнать пресса.

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