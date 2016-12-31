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Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестных

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец ММА Расул Мирзаев перенес хирургическую операцию в одной из столичных больниц.

 - Проведена операция, сейчас он спит, - цитирует агентство ТАСС генерального продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.



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