Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них

Форвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.

Напомним, российская «молодежка» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения. В воскресенье утром по московскому времени россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, сыграют с командой Словакии.

«Проигрывать неприятно. Но мы собрались, поговорили - теперь двигаемся дальше. У нас были индивидуальные ошибки, но главное - сделать правильные выводы. Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы», - приводит слова Карнаухова официальный сайт ФХР.



