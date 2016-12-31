Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада- : -Лугано
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них

Источник:  ФХРКомментарии

Форвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.

Напомним, российская «молодежка» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения. В воскресенье утром по московскому времени россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, сыграют с командой Словакии.

«Проигрывать неприятно. Но мы собрались, поговорили - теперь двигаемся дальше. У нас были индивидуальные ошибки, но главное - сделать правильные выводы. Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из них. В плане физического состояния проблем нет, все идет от головы», - приводит слова Карнаухова официальный сайт ФХР.

Матч

Россия (U-20) - Словакия (U-20)

Место и дата

01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Светлов: «Салават Юлаев» весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторонуОлимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.Андрей Назаров: Мы по-прежнему боремся за место в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выступление команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шансКапитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак считает, что у его команды есть хорошие шансы на победу в матче с россиянами на чемпионате мира.«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержки«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержкиФотоподробности суровых будней красавиц из группы поддержки хоккейного «Спартака».«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой Зеландии«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой ЗеландииДмитрий Гунченко тренировал все сборные Новой Зеландии, а Валерий Конев становился там MVP финала – мы выяснили, как так сложилось.ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеДмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизньНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалБорис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков сборной России на молодежном чемпионате мира.Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛПредседатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцевКХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчанияМеждународная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира Россия - Канада.Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуМаксим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуФорвард ЦСКА рассказал о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из нихОлимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).«Адмирал» продлил контракт с РайтомФорвард «Адмирала» Джеймс Райт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.
Главные новости
Футбол
Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»
Бокс
Трехкратный чемпион мира дисквалифицирован на Кубе за крашеные волосы
MMA
Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестных
Футбол
Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секунды
Футбол
Жозе Моуринью: Информация о желании Депая перейти в другой клуб повлияла на его игровую практику в «Юнайтед»
Футбол
Висенте Дель Боске: Многие корчат презрительную мину и говорят, что Зидану повезло, но он уже выиграл три трофея
Футбол
Курбан Бердыев: В наступающем году будем стараться укреплять позиции донского футбола
Футбол
Евгений Гинер: Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее
MMA
Аманда Нуньес: Забудьте о Роузи, она завершит карьеру и будет сниматься в фильмах
MMA
В Москве разыскивают нападавших на Мирзаева
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Павел Карнаухов
Павел Карнауховвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости