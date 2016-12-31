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Трехкратный чемпион мира дисквалифицирован на Кубе за крашеные волосы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  InfobaeКомментарии

Трехкратный чемпион мира по боксу кубинец Лазаро Альварес дисквалифицирован за то, что принял решение сменить цвет волос.

На 25-летнего спортсмена наложили шестимесячную дисквалификацию. Также он был исключен из национальной сборной и списка лучших атлетов Кубы по итогам 2016 года, сообщает портал Infobae.com.

- Я сделал это из религиозных соображений. Сначала мне сказали, что дисквалификация наложена за нарушение дисциплинарного устава, но дело оказалось в другом. Все это из-за того, что я покрасил волосы, а это противоречит внутренним правилам кубинской школы. Но я вовсе не пытался следовать моде, - заявил Альварес.

Лазаро также почдчеркнул, что национальная федерация бокса отказала ему в просьбе встретиться с другими боксерами, чтобы объяснить мотивы своего поступка.

Альварес становился чемпионом мира на любительском ринге в 2011, 2013 и 2015 годах.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он был признан проигравшим по итогам полуфинального поединка с местным боксером. Это решение судей стало одним из самых скандальных на Играх.


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