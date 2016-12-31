Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»

Как сообщает издание Corriere della sera, переход 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Алриано обойдется московскому «Спартаку» в 1 млн евро.



По информации источника, итальянский клуб намерен сэкономить на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан еще на 3,5 года.



Ранее сообщалось, что бразильский футболист заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро за сезон.



Напомним, в составе миланского клуба Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».

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