Томас Бах: МОК будет расширять сферу действий профессора Макларена

Президент МОК Томас Бах рассказал о технологии дальнейших разбирательств в отношении допинговых случаев в России.

- Наиболее актуальной проблемой являются шокирующие выводы недавнего доклада Макларена о манипуляциях с допинг-пробами в России, которые причинили ущерб авторитету и целостности спорта. Были созданы две комиссии МОК, чтобы скоординировать нашу работу. Они будут работать аккуратно и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. Вслед за этим МОК будет принимать все необходимые меры и санкции.

Мы будем продолжать работу и расширять сферу действий профессора Макларена. Поскольку его мандат не включает в себя полный повторный анализ всех допинг-проб, мы пересмотрим все 254 образца мочи российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также все пробы российских спортсменов с Игр-2012 в Лондоне. Это справедливо для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов, для которых мы принимаем эти решения, - заявил Бах.

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них - сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).





