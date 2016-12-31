Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада2 : 1Лугано
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Егор Воронков: Тратим много времени на раскачку

Источник:  ФХРКомментарии

Защитник молодежной сборной России Егор Воронков поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.

Напомним, российская «молодежка» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения. В воскресенье утром по московскому времени россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, сыграют с командой Словакии.

«Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу. Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой - нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы - мы это можем, много работали над этим», - сказал Воронков.

Матч

Россия (U-20) - Словакия (U-20)

Место и дата

01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из нихФорвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шансКапитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак считает, что у его команды есть хорошие шансы на победу в матче с россиянами на чемпионате мира.ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеДмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалБорис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков сборной России на молодежном чемпионате мира.ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчанияМеждународная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира Россия - Канада.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Валерий Брагин: Пойдем тяжелым путем, ничего страшногоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с американцами на чемпионате мира (2:3).Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравилисьСборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравилисьПочему поражение сборной России (2:3) в матче с американцами внушает обозревателю «Советского спорта» позитивные мысли.Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результатНападающий молодежной сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.Илья Самсонов: Два поражения сборной России - это беда, но не трагедияГолкипер молодежной сборной России Илья Самсонов прокомментировал поражение команды от американцев (2:3) на чемпионате мира.Терри и Сергачев - лучшие игроки матча Россия - СШАТрой Терри и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча молодежного чемпионата мира по хоккею США - Россия (3:2).«Проклятье Баттона работает». Как Россия впервые за 9 лет проиграла США (отчет)«Проклятье Баттона работает». Как Россия впервые за 9 лет проиграла США (отчет)Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о матче Россия – США (2:3) на молодежном чемпионате мира.Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мираМолодежная сборная России по хоккею проиграла команде США (2:3) на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.МЧМ. Россия – США. Как это былоМатч молодежных сборных России и США на сайте «Советского спорта».Александр Медведев: Матч с Канадой на МЧМ показал, что с ними можно игратьБывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от выступления сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.Букмекеры считают сборную США фаворитом матча с Россией на МЧМБукмекерские конторы отдают предпочтение сборной США во встрече с национальной командой России на групповом этапе молодежного чемпионата мира.Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает совет российским игрокам – как одолеть сборную США на молодежном чемпионате мира.Владислав Третьяк: В Баффало у нашей «молодежки» тоже началось с поражения канадцам, а закончилось победой в финалеПрезидент ФХР Владислав Третьяк оценил старт сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира.
Главные новости
MMA
Роузи получит 3 миллиона долларов за бой на турнире UFC 207, Нуньес - 200 тысяч
Другие
Виталий Мутко: Хочется, чтобы в 2017 году негатив вокруг российского спорта уменьшился
Олимпиада
Павел Колобков: Истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту
MMA
Мирко Филиппович выиграл Гран-при Rizin
Олимпиада
Томас Бах: МОК будет расширять сферу действий профессора Макларена
Футбол
Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»
Бокс
Трехкратный чемпион мира дисквалифицирован на Кубе за крашеные волосы
MMA
Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестных
Футбол
Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секунды
Футбол
Жозе Моуринью: Информация о желании Депая перейти в другой клуб повлияла на его игровую практику в «Юнайтед»
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Егор Воронков
Егор Воронковвсе новости
МХЛ
МХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости