Егор Воронков: Тратим много времени на раскачку

Защитник молодежной сборной России Егор Воронков поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.

Напомним, российская «молодежка» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения. В воскресенье утром по московскому времени россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, сыграют с командой Словакии.

«Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу. Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой - нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы - мы это можем, много работали над этим», - сказал Воронков.