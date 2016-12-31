Владимир Стогниенко: Отец считает, что Криштиану Роналду похож на Ривелино

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко рассказал о беседе со своим отцом, который считает, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду похож своим стилем игры на известного бразильского футболиста Роберто Ривелино.



«Смотрели с папой футбол, я спросил, на кого из звезд прошлого похожа игра Роналду. Папа сказал: «Немного на Ривелино», – поведал Стогниенко на своей странице в Twitter, выложив следующее видео: