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Владимир Стогниенко: Отец считает, что Криштиану Роналду похож на Ривелино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко рассказал о беседе со своим отцом, который считает, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду похож своим стилем игры на известного бразильского футболиста Роберто Ривелино.

«Смотрели с папой футбол, я спросил, на кого из звезд прошлого похожа игра Роналду. Папа сказал: «Немного на Ривелино», – поведал Стогниенко на своей странице в Twitter, выложив следующее видео:

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