Внеочередная конференция ФТАР пройдет 7 февраля в Зеленодольске

Внеочередная конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) пройдет 7 февраля в Зеленодольске, сообщил глава ФТАР Максим Агапитов.

Мероприятие пройдет в рамках Кубка России.

«Внеочередная конференция состоится 7 февраля 2017 года в городе Зеленодольск в рамках Кубка России, решение о ее проведении связано не только с необходимостью аудита, но и с приведением устава федерации в полное соответствие с действующим законодательством РФ», - цитирует Агапитова ТАСС.

Исполком ФТАР состоялся 22 декабря. По его итогам был утвержден тренерский состав сборной: главным тренером у мужчин назначен олимпийский чемпион Павел Кузнецов, у женщин - Николай Колесников.