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Павел Колобков: Истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о важнейших задачах, стоящих перед ведомством в 2017 году. 

- Честно говоря, мне очень нравится такой режим работы, когда очень много дел. Чувствуешь свою важность и нужность, понимаешь, что от твоих решений многое зависит, что то, чем занимаешься, приносит пользу.

Конечно, все эти истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту, они оказали ощутимое влияние на его развитие. Поэтому и задачи перед нами теперь стоят немного другие, чем раньше - это, в частности, защита наших спортсменов и федераций, отстаивание нашей правоты перед международными организациями, восстановление доверия., - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

 

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них - сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).


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