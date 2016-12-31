Павел Колобков: Истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту

Конечно, все эти истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту, они оказали ощутимое влияние на его развитие. Поэтому и задачи перед нами теперь стоят немного другие, чем раньше - это, в частности, защита наших спортсменов и федераций, отстаивание нашей правоты перед международными организациями, восстановление доверия., - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них - сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).