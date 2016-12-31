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Виталий Мутко: Хочется, чтобы в 2017 году негатив вокруг российского спорта уменьшился

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко надеется, что наступающий 2017 год будет более спокойным и продуктивным для российского спорта. 

- Хочется, чтобы в следующем году мы сделали все, чтобы негатив вокруг российского спорта уменьшался. Конечно, сложно что-то противопоставить сегодняшним заявлениям, похожим на пропаганду, но в целом победы наших спортсменов, их достойные выступления, проведение Россией спортивных событий на самом высоком уровне и высокая оценка их участников - все это будет залогом того, что мы в наступающем году мы все-таки будем наслаждаться спортом, а не политизировать его, устраивая разборки между странами.

В российском спорте не больше допинга, чем в других странах. И сейчас, когда будут опубликованы отчеты по итогам этого года, вы увидите - количество положительных проб будет меньше, чем когда даже когда мы сами вели этот контроль. И покрывать допинг не в интересах нашего государства, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них - сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).




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