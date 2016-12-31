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Кулижников пропустит чемпионат Европы и будет готовится к чемпионату мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова. 

Напомним, спортсмен в этом месяце пропустил квалификационный чемпионат России из-за травмы.

«Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», - цитрует Дорофеева «Р-Спорт».

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6-8 января. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне 9-12 февраля.

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