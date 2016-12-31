Марлос - лучший игрок «Шахтера» 2016 года
Болельщики «Шахтера», ежемесячно определяющие лучшего футболиста в составе команды, подвели итоги уходящего года.
Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками - Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца.
В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 человек, за Коваленко - 837.
Третье место болельщики отдали голкиперу Андрею Пятову (300 голосов).
Всего в опросе приняли участие 3 507 человек.
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