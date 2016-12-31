Роузи получит 3 миллиона долларов за бой на турнире UFC 207, Нуньес - 200 тысяч

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за бой с бразильянкой Амандой Нуньеc.

Об этом сообщает портал Mmafighting.com со ссылкой на Спортивную комиссию штата Невада.

Примечательно, что гонорар действующей чемпионки мира Нуньес составит лишь 200 тысяч долларов (100 тысяч - гарантированная выплата + столько же за одержанную победу).

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой Нуньес уже на 48-й секунде. Рефери остановил бой после того, как Ронда пропустила несколько тяжелейших ударов «в стойке».

Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.