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«Ливерпуль» вошел в список претендентов на Хесе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес может покинуть французский клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, на игрока действующего чемпиона Лиги 1 претендует «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Рома». 

Ранее сообщалось, что футболист готов покинуть команду из-за отсутствия игровой практики и пополнить ряды «Лас-Пальмаса». Позже в испанском клубе дали понять, что трансфер Хесе не состоится из-за его финансовых требований.

Отметим, что нападающий парижан играет на позиции Квинси Промеса, который выступает за московский «Спартак». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру голландца и готов приобрести его в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

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