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Владимир Крукунов: Думаю, с «Автомобилистом» заключил свой последний контракт

Источник:  КХЛКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сомневается в том, что он продолжит карьеру после ухода из «Автомобилиста». 

- У команды кое-что стало получаться. Мы понемножку начали играть. Хотелось бы, чтобы «Автомобилист» попал в восьмерку. К этому надо ответственно отнестись, от зоны плей-офф мы не так далеко. Будем надеяться, что удастся выполнить поставленную цель и как всегда, когда я работаю, выйти в плей-офф. В конце уходящего года я подписал контракт на будущий сезон. Думаю, это будет мой последний тренерский контракт. Хотя никогда не говори «никогда», - цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» в данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Владимир Крикунов ранее работал с «Нефтехимиком», «Ак Барсом», московским «Динамо», сборными России и Белоруссии.

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