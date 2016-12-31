Ринат Билялетдинов претендует на пост главного тренера «Анжи»
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов может возглавить «Анжи».
- У меня раздался звонок, сказали, что есть круг претендентов в «Анжи». Также спросили, не хочу ли я войти в этот круг. Пока предметного разговора не было, хотя разговаривать можно. Но не мне решать, состоится ли этот разговор, за это отвечает руководящий состав «Анжи».
Всегда интересно, это новый вызов для меня. В каждом отдельном варианте есть мысли. Если дошло бы до встречи, то можно было бы о чем-то говорить, а пока - рано, - цитирует Билялетдинова агентство ТАСС.
Напомним, Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Рубина» в сентябре 2015 года.
В системе московского «Локомотива» он работал в 2004 - 2010 годах.
«Анжи» в данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Ранее махачкалинский клуб покинул чешский специалист Павел Врба.