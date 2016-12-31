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Ринат Билялетдинов претендует на пост главного тренера «Анжи»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов может возглавить «Анжи». 

- У меня раздался звонок, сказали, что есть круг претендентов в «Анжи». Также спросили, не хочу ли я войти в этот круг. Пока предметного разговора не было, хотя разговаривать можно. Но не мне решать, состоится ли этот разговор, за это отвечает руководящий состав «Анжи».

Всегда интересно, это новый вызов для меня. В каждом отдельном варианте есть мысли. Если дошло бы до встречи, то можно было бы о чем-то говорить, а пока - рано, - цитирует Билялетдинова агентство ТАСС.

Напомним, Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Рубина» в сентябре 2015 года.

В системе московского «Локомотива» он работал в 2004 - 2010 годах.

«Анжи» в данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Ранее махачкалинский клуб покинул чешский специалист Павел Врба.




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Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у «Рубина». Дорогие друзья, дорогие болельщики «Рубина», в преддверии наступающего нового 2017-го года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы «Рубин» обязательно бился за самые высокие места в Премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам. Поздравляю вас с наступающим 2017-м годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017-м годом вас!Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяКак не заскучать в Китае за полгода. 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