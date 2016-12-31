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Федор Емельяненко: 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко пожелал всем россиянам успехов и ярких побед в наступающем году.

- Уходящий 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта. Сборная РФ показала лучший результат за четыре года существования Союза ММА России и привезла домой все возможные медали с международных чемпионатов. Именно в этом году Союз показал себя как единый организм, усиленно работающий для развития смешанных боевых единоборств и популяризации здорового образа жизни. От всей души желаю в Новом году успехов, ярких побед и реализации всех задуманных идей, - заявил Емельяненко.

Напомним, на 18 февраля 2017 года запланирован бой Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом в рамках промоушена Bellator.

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