Федор Емельяненко: 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко пожелал всем россиянам успехов и ярких побед в наступающем году.



- Уходящий 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта. Сборная РФ показала лучший результат за четыре года существования Союза ММА России и привезла домой все возможные медали с международных чемпионатов. Именно в этом году Союз показал себя как единый организм, усиленно работающий для развития смешанных боевых единоборств и популяризации здорового образа жизни. От всей души желаю в Новом году успехов, ярких побед и реализации всех задуманных идей, - заявил Емельяненко.

Напомним, на 18 февраля 2017 года запланирован бой Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом в рамках промоушена Bellator.



