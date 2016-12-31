Юрген Клопп: Гетце по-прежнему остается игроком мирового уровня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце нужно дать время.



«Марио очень часто получал травмы, поэтому он не мог войти в игровой ритм. Но Гетце по-прежнему остается игроком мирового уровня. От этого никуда не деться. Вы ведь не можете заставить себя разучиться ездить на велосипеде.



Сейчас Гетце должен быть последовательным и никуда не торопиться. Но у меня нет причин для беспокойства, он вернется на былой уровень», – приводит слова экс-наставника «шмелей» Goal.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.