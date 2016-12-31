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«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!

Дорогие друзья!

Подходит к концу непростой, но интересный 2016 год. Весь год мы работали для вас. А в следующем году нам предстоит поработать еще больше, ведь впереди столько всего интересного!

Сейчас мы немного отдохнем, отпразднуем наступление Нового года, и с новыми силами вернемся к работе уже завтра утром. Оставайтесь с нами в 2017-м году – будет интересно.

С праздником, дорогие читатели! Храните добро в своей душе и будьте счастливы. Веселых праздников!

Ваш «Советский спорт».

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