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Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Игрок УНИКСа Кейт Лэнгфорд признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

В игре против «Панатинаикоса», которую казанцы выиграли со счетом 83:81, американец набрал 27 очков и сделал пять передач. Лэнгфорд стал лучшим игроком тура третий раз в нынешнем сезоне и второй раз подряд.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место, одержав в 15 матчах шесть побед.




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