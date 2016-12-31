Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге

Игрок УНИКСа Кейт Лэнгфорд признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

В игре против «Панатинаикоса», которую казанцы выиграли со счетом 83:81, американец набрал 27 очков и сделал пять передач. Лэнгфорд стал лучшим игроком тура третий раз в нынешнем сезоне и второй раз подряд.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место, одержав в 15 матчах шесть побед.