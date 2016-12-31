Пранделли покинул «Валенсию» из-за невыполненных обещаний по трансферам

Итальянский специалист Чезаре Пранделли рассказал о причинах ухода из «Валенсии», отметив, что испанский клуб не выполнил не сдержал обещаний по трансферу.

«Владелец клуба сказал мне, что в январское окно в команду прибудут четыре игрока. Но 29 декабря план изменился – Симоне Дзадза или один полузащитник. От четырех футболистов мы перешли к одному.

Да, я хотел видеть Дзадзу в «Валенсии», и он должен был быть в составе команды 27 декабря, но, к моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его не было», – приводит слова Пранделли Marca.

59-летний специалист проработал с испанским клубом три месяца. Наставник возглавил команду в начале октября, подписав трехлетний контракт.

На данный момент «Валенсия», набрав после 15-ти туров 12 очков, занимает 17-е место в таблице Примеры.

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