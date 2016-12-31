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Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча МЧМ со Словакией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы отдают явное предпочтение сборной России перед Словакией в заключительной встрече группового этапа на молодежном чемпионате мира.

Победу россиян в основное время они оценили скромным коэффициентом 1,22, тогда как виктория словаков идет за щедрые 7,81.

За ничью бекмекеры предлагают 7,52.

Матч в Торонто начнется 04:00 мск 1 января.

Напомним, что россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Матч

Россия (U-20) - Словакия (U-20)

Место и дата

01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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