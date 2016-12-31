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Тимофей Калачев: Год был достаточно удачный и в спортивном плане, и в жизненных моментах

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом. 

-  Всегда отмечал Новый год в кругу семьи.  Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют. У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся  встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.

Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие. Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.

Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх, - цитирует Калачева официальный сайт клуба.

Напомним, «Ростов» под руководством Курбана Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России-2015/16 и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

В 1/16 финала Лиги Европы ростовчане сразятся с пражской «Спартой».

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Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у «Рубина». Дорогие друзья, дорогие болельщики «Рубина», в преддверии наступающего нового 2017-го года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы «Рубин» обязательно бился за самые высокие места в Премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам. Поздравляю вас с наступающим 2017-м годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017-м годом вас!Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяКак не заскучать в Китае за полгода. 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