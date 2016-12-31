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Сборная Канады в 14-й раз выиграла Кубок Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче Кубка Шпенглера-2016 сборная Канады нанесла поражение швейцарскому клубу «Лугано» (5:2).

Канадская команда, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах, выиграла старейший международный хоккейный турнир в 14-й раз. Чаще это соревнование (15 раз) выигрывал только швейцарский «Давос». 

В начале второго периода финального матча эффектную шайбу забросил бывший форвард «Детройта» Кори Эммертон. В меньшинстве он сумел проехать от своих ворот до чужих, обыграв всю пятерку «Лугано».

Напомним, КХЛ на Кубке Шпенглера в этом году представляли «Автомобилист» и минское «Динамо». Уральцы проиграли «Давосу» (1:3) на стадии четвертьфинала, а белорусский клуб уступил канадцам в полуфинале (2:3).

Отметим, что сборную Канады тренировал бывший защитник «Филадельфии» Люк Ричардсон, а одним из его ассистентов был Дэйв Кинг, в прошлом работавший с магнитогорским «Металлургом».

Матч

Канада - Лугано - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы:

Бюрглер (Закриссон), 0:31 (0:1). Геноуэй Ч. (Спэлинг), 6:03 (1:1). Пулье (Микфликер, ДиДоменико), 20:59 (2:1). Эммертон (Парлетт), 22:59 (3:1 - мен.). Эббетт (Рэймонд), 37:17 (4:1). Бюрглер (Висневски), 44:08 (4:2 - бол.). Спэлинг 59:43 (5:2 - п.в.).

Место и дата

31 декабря 14:00, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция


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