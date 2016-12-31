Сборная Канады в 14-й раз выиграла Кубок Шпенглера

В финальном матче Кубка Шпенглера-2016 сборная Канады нанесла поражение швейцарскому клубу «Лугано» (5:2).

Канадская команда, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах, выиграла старейший международный хоккейный турнир в 14-й раз. Чаще это соревнование (15 раз) выигрывал только швейцарский «Давос».

В начале второго периода финального матча эффектную шайбу забросил бывший форвард «Детройта» Кори Эммертон. В меньшинстве он сумел проехать от своих ворот до чужих, обыграв всю пятерку «Лугано».



Напомним, КХЛ на Кубке Шпенглера в этом году представляли «Автомобилист» и минское «Динамо». Уральцы проиграли «Давосу» (1:3) на стадии четвертьфинала, а белорусский клуб уступил канадцам в полуфинале (2:3).

Отметим, что сборную Канады тренировал бывший защитник «Филадельфии» Люк Ричардсон, а одним из его ассистентов был Дэйв Кинг, в прошлом работавший с магнитогорским «Металлургом».