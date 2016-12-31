Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-Даби
Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного предсезонного турнира, который проходил в Абу-Даби.
В финальном матче Надаль переиграл бельгийца Давида Гоффена - 6:4, 7:6 (7:5).
В матче за третье место лидер мирового рейтинга британец Энди Маррэй нанес поражение канадцу Милошу Раоничу - 6:3, 7:6 (8:6).
Отметим, что Рафаэль Надаль выиграл данное соревнование в четвертый раз за карьеру.
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