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Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного предсезонного турнира, который проходил в Абу-Даби.

В финальном матче Надаль переиграл бельгийца Давида Гоффена - 6:4, 7:6 (7:5).

В матче за третье место лидер мирового рейтинга британец Энди Маррэй нанес поражение канадцу Милошу Раоничу - 6:3, 7:6 (8:6).

Отметим, что Рафаэль Надаль выиграл данное соревнование в четвертый раз за карьеру.

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