Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

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Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом месте Первая ракетка мира Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.

Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATP На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира Финальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.

Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершился парный турнир. Выиграли его Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия).

Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннис Сербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.

Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с Маррэем Матч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

ФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщика Во время полуфинального матча Итогового турнира ATP на корт попытался прорваться болельщик.

Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТР На Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).