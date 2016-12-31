Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада5 : 2Лугано
Футбол  Челси0 : 0Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»

Источник:  ХК СКАКомментарии

Петербургский СКА разместил на своей странице в YouTube видео, посвященное Новому году.

В роли Деда Мороза выступил видеокоординатор армейцев Павел Шагаль, а Снегурочку сыграл администратор команды Михаил Кравец. Также в съемках приняли участие игроки СКА Микко Коскинен, Андрей Зубарев, Дмитрий Юдин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Стив Мозес, Сергей Плотников и Илья Ковальчук.


Геннадий Тимченко: Уверен, хоккеисты СКА настроены сохранить первое место до конца регулярки и успешно выступить в плей-офф

Напомним, армейцы в Кубке Гагарина-2016 дошли до полуфинала, где в четырех матчах проиграли ЦСКА (0-4). 1 июня главным тренером СКА стал Олег Знарок, который совмещает посты в клубе и сборной России. Под его руководством петербуржцы набрали 104 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 и расположились на первой позиции в общей таблице.

Первый матч в 2017 году СКА проведет 3 января в Минске против местного «Динамо». 

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ХК «Динамо» (Москва): В 2016 году мы смогли преодолеть все трудности и испытания, выпавшие на нашу долюМосковское «Динамо» поздравило болельщиков с Новым годом.Владимир Шалаев: В 2016 году сбылась наша мечта: началось строительство хоккейной академии «Авангарда»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев подвел итоги уходящего года.Владимир Крукунов: Думаю, с «Автомобилистом» заключил свой последний контрактБывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сомневается в том, что он продолжит карьеру после ухода из «Автомобилиста».Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из нихФорвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Сергей Светлов: «Салават Юлаев» весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторонуОлимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.Андрей Назаров: Мы по-прежнему боремся за место в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выступление команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержки«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержкиФотоподробности суровых будней красавиц из группы поддержки хоккейного «Спартака».«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой Зеландии«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой ЗеландииДмитрий Гунченко тренировал все сборные Новой Зеландии, а Валерий Конев становился там MVP финала – мы выяснили, как так сложилось.Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизньНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛПредседатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцевКХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуМаксим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуФорвард ЦСКА рассказал о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из нихОлимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).«Адмирал» продлил контракт с РайтомФорвард «Адмирала» Джеймс Райт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Самые красивые шайбы КХЛ первой части сезона 2016/17 (видео)Самые красивые шайбы КХЛ первой части сезона 2016/17 (видео)На время короткого перерыва в КХЛ «Советский спорт» вспоминает самые красивые шайбы сезона.Андрей Назаров: Мы пока отстаем от заветной восьмеркиГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Футбол
Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе по итогам 2016 года
MMA
Дана Уайт: После поражения Роузи люди в зале плакали
MMA
Бой Мирзаева и Макашвили, скорее всего, будет перенесен
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Теннис
Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-Даби
Хоккей
Сборная Канады в 14-й раз выиграла Кубок Шпенглера
Баскетбол
Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге
MMA
Федор Емельяненко: 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта
Футбол
Ринат Билялетдинов претендует на пост главного тренера «Анжи»
MMA
Роузи получит 3 миллиона долларов за бой на турнире UFC 207, Нуньес - 200 тысяч
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости