СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»

Петербургский СКА разместил на своей странице в YouTube видео, посвященное Новому году.

В роли Деда Мороза выступил видеокоординатор армейцев Павел Шагаль, а Снегурочку сыграл администратор команды Михаил Кравец. Также в съемках приняли участие игроки СКА Микко Коскинен, Андрей Зубарев, Дмитрий Юдин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Стив Мозес, Сергей Плотников и Илья Ковальчук.

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Геннадий Тимченко: Уверен, хоккеисты СКА настроены сохранить первое место до конца регулярки и успешно выступить в плей-офф

Напомним, армейцы в Кубке Гагарина-2016 дошли до полуфинала, где в четырех матчах проиграли ЦСКА (0-4). 1 июня главным тренером СКА стал Олег Знарок, который совмещает посты в клубе и сборной России. Под его руководством петербуржцы набрали 104 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 и расположились на первой позиции в общей таблице.

Первый матч в 2017 году СКА проведет 3 января в Минске против местного «Динамо».