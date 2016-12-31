Бой Мирзаева и Макашвили, скорее всего, будет перенесен

Реванш между Расулом Мирзаевым и американцем грузинского происхождения Леваном Макашвили с большой долей вероятности будет перенесен после нападения на российского бойца, сообщили ТАСС в компании Fight Nights.

«Скорее всего, бой будет перенесен. Но все зависит от состояния Расула», - сказал собеседник агентства.

Напомним, трое неизвестных избили Мирзаева минувшей ночью на улице Восточная в Москве и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. В настоящий момент жизни бойца ничего не угрожает.

Российский боец 16 ноября потерпел первое поражение в карьере ММА от Макашвили.