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Бой Мирзаева и Макашвили, скорее всего, будет перенесен

Источник:  ТАССКомментарии

Реванш между Расулом Мирзаевым и американцем грузинского происхождения Леваном Макашвили с большой долей вероятности будет перенесен после нападения на российского бойца, сообщили ТАСС в компании Fight Nights.

«Скорее всего, бой будет перенесен. Но все зависит от состояния Расула», - сказал собеседник агентства.

Напомним, трое неизвестных избили Мирзаева минувшей ночью на улице Восточная в Москве и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. В настоящий момент жизни бойца ничего не угрожает.

Российский боец 16 ноября потерпел первое поражение в карьере ММА от Макашвили.



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