Владимир Шалаев: В 2016 году сбылась наша мечта: началось строительство хоккейной академии «Авангарда»
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев подвел итоги уходящего года.
«Главный итог года для нашего клуба в том, что нам
удалось собрать хорошую команду и отлично с ней пройти в чемпионате до Нового
года. Надеюсь, так будет и дальше. Причем получилось не просто собрать команду,
а Коллектив с большой буквы, коллектив настоящих мужиков, которые хотят
сражаться за победы. Это очень важно. А кроме того, в этом году сбылась наша
мечта: началось строительство хоккейной академии «Авангард«. Мечта воплощается в жизнь! Срок сдачи - 2018
год. И уже не просто камень заложен, пройдена нулевая отметка, строительство идет
хорошими темпами, и мы очень этому рады, - цитирует Шалаева официальный сайт
КХЛ..
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