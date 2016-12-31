Дана Уайт: После поражения Роузи люди в зале плакали

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Ронды Роузи в титульном бою с Амандой Нуньес.

- Безусловно, главный шок вечера – это поражение Ронды Роузи за 40 секунд. Это было просто безумие. Когда я вышел на ринг, люди в зале плакали.

Все это время я был с Рондой. Она совершенно опустошена. Но она стала сильнее с момента боя с Холли Холм. Она расстроена, но ее поддерживают много людей. Думаю, в этот раз все будет лучше, чем после боя с Холм, - заявил Уайт.

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой Нуньес уже на 48-й секунде. Рефери остановил бой после того, как Ронда пропустила несколько тяжелейших ударов «в стойке».

Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.

Гонорар Ронды за бой составил 3 миллиона долларов США, в то время как у ее соперницы - только 200 тысяч.

