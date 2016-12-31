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Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе по итогам 2016 года

Источник:  SambafootКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо завоевал награду Samba d'Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе.

Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию в этой номинации нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает официальный сайт премии.

24-летний Коутиньо набрал 32,13% голосов. Неймар на этот раз стал вторым (27,88%). Третье место занял опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро (13,35%).

Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие футболисты сборной Бразилии.

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