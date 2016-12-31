Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе по итогам 2016 года
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо завоевал награду Samba d'Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе.
Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию в этой номинации нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает официальный сайт премии.
24-летний Коутиньо набрал 32,13% голосов. Неймар на этот раз стал вторым (27,88%). Третье место занял опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро (13,35%).
Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие футболисты сборной Бразилии.
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