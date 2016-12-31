ХК «Динамо» (Москва): В 2016 году мы смогли преодолеть все трудности и испытания, выпавшие на нашу долю

Московское «Динамо» поздравило болельщиков с Новым годом.

- Ушедший год был непростым для всех нас, но, объединив усилия, мы смогли преодолеть все трудности и испытания, выпавшие на нашу долю. Мы искренне благодарны всем вам за то, что вы оставались с нами даже в самые сложные для нас времена, и надеемся, что и в будущем году мы также будем поддерживать друг друга и в радостных, и в грустных моментах.

В наступающем 2017-м году на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся - это будет год Огненного Петуха, и, согласно Восточному календарю, каждого из нас ждет в этот период что-то особенное.

Поздравляем всех с наступающим 2017-м и надеемся, что новый год принесет всем нам еще больше побед и радостных мгновений.