Дмитрий Комбаров: Пусть «Спартак» в 2017 году станет чемпионом

Президент «Рубина»: Для нас уходящий 2016 год был особенным Президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин поздравил болельщиков с Новым годом. — Для нас уходящий 2016 год был особенным: мы впервые пригласили иностранного тренера, провели серьезное обновление команды, поставили самые серьезные задачи. Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что в самые трудные моменты становления новой команды вы были и остаетесь преданными «Рубину». Хочу поблагодарить наших спонсоров, всех тех, благодаря кому мы имеем возможность строить новую команду, руководство нашей республики, Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, всех тех, кто вложил в славную историю «Рубина» свое сердце. И наших бывших главных тренеров и игроков, которые для нас бывшими не бывают – это история нашего клуба, славная история. Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у «Рубина». Дорогие друзья, дорогие болельщики «Рубина», в преддверии наступающего нового 2017-го года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы «Рубин» обязательно бился за самые высокие места в Премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам. Поздравляю вас с наступающим 2017-м годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017-м годом вас!