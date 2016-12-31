Дмитрий Комбаров: Пусть «Спартак» в 2017 году станет чемпионом
Полузащитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков поздравили болельщиков с Новым годом.
«Желаю, чтобы в следующем году все ваши мечты сбылись, и пусть ваша любимая команда станет чемпионом», - приводит слова Комбарова официальный сайт красно-белых.
«Огромное спасибо за этот сезон. На следующий год мы ждем еще больше вас на трибунах нашего стадиона. Желаю вам и вашим семьям здоровья, улыбок. Улыбайтесь как я», - сказал, в свою очередь, Глушаков.
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