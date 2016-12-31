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Дмитрий Комбаров: Пусть «Спартак» в 2017 году станет чемпионом

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков поздравили болельщиков с Новым годом.

«Желаю, чтобы в следующем году все ваши мечты сбылись, и пусть ваша любимая команда станет чемпионом», - приводит слова Комбарова официальный сайт красно-белых.

«Огромное спасибо за этот сезон. На следующий год мы ждем еще больше вас на трибунах нашего стадиона. Желаю вам и вашим семьям здоровья, улыбок. Улыбайтесь как я», - сказал, в свою очередь, Глушаков.

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Хочу поблагодарить наших спонсоров, всех тех, благодаря кому мы имеем возможность строить новую команду, руководство нашей республики, Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, всех тех, кто вложил в славную историю «Рубина» свое сердце. И наших бывших главных тренеров и игроков, которые для нас бывшими не бывают – это история нашего клуба, славная история. Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у «Рубина». Дорогие друзья, дорогие болельщики «Рубина», в преддверии наступающего нового 2017-го года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы «Рубин» обязательно бился за самые высокие места в Премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам. Поздравляю вас с наступающим 2017-м годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017-м годом вас!Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяКак не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяБразилец развлекается на поле, собирает друзей в команде и продолжает растить мышцы.Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»Как сообщает издание Corriere della sera, трансфер 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Алриано обойдется московскому «Спартаку» в 1 млн евро.«А я говорил Широкову, что не надо заканчивать…». Обзор Ловчева«А я говорил Широкову, что не надо заканчивать…». 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