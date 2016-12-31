Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
«Челси» дома взял верх над «Сток Сити» (4:2) в 19-м туре чемпионате Англии.
У хозяев поля отличились Гари Кэхилл (34-я минута), Виллиан (57-я 65-я) и Диего Коста, у гостей – Бруно Мартинс Инди (46-я) и Питер Крауч.
Лондонский клуб набрал 49 очков и продолжает лидировать в таблице АПЛ. Его сегодняшний соперник с 21 баллом идет 13-м.
В следующем туре «Челси» 4 января сыграет на выезде с «Тоттенхэмом», а «Сток Сити» днем ранее примет «Уотфорд».
Матч
Голы
Кэйхилл 34 (1:0). Мартинс Инди 46 (1:1). Виллиан 58 (2:1). Крауч 64 (2:2). Виллиан 66 (3:2). Коста 85 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Виллиан (Чалоба, 85), Азар, Канте, Фабрегас (Матич, 72), Мозес (Иванович, 82), Коста
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Шакири (Кркич, 61), Афеллай (Имбула, 62), Адам, Аллен, Крауч, Диуф
Предупреждения:
Мозес, 24; Фабрегас, 59; Алонсо, 70 - Диуф, 70; Адам, 85
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
31 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция