«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Мидлсбро» (2:1) в 19-м туре чемпионате Англии.
У хозяев поля отличились Антони Марсьяль (85-я минута) и Поль Погба (86-я), у гостей - Грант Лидбиттер (67-я).
Манкунианцы с 36 очками остались на шестом месте, их сегодняшний соперник с 18 баллами – на 15-й строчке.
В следующем туре «МЮ» 2 января сыграет на выезде с «Вест Хэмом», а «Мидлсбро» в тот же день примет «Лестер».
Матч
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро - 2:1 (0:0)
Голы
Лидбиттер 67 (0:1). Марсьяль 85 (1:1). Погба 86 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд (Рохо, 64), Байи, Смоллинг (Рэшфорд, 71), Погба, Эррера, Феллайни (Мата, 64), Валенсия, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль
Мидлсбро: Вальдес, Френд, Эспиноза, Гибсон, Форшоу, Лидбиттер (Клейтон, 78), Даунинг (Рамирес, 63), де Рон, Чемберс, Негредо, Траоре (Фабио, 81)
Предупреждения:
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
31 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция