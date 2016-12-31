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«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Мидлсбро» (2:1) в 19-м туре чемпионате Англии.

У хозяев поля отличились Антони Марсьяль (85-я минута) и Поль Погба (86-я), у гостей - Грант Лидбиттер (67-я). 

Манкунианцы с 36 очками остались на шестом месте, их сегодняшний соперник с 18 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «МЮ» 2 января сыграет на выезде с «Вест Хэмом», а «Мидлсбро» в тот же день примет «Лестер».

Матч

Манчестер Юнайтед - Мидлсбро - 2:1 (0:0)

Голы

Лидбиттер 67 (0:1). Марсьяль 85 (1:1). Погба 86 (2:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд (Рохо, 64), Байи, Смоллинг (Рэшфорд, 71), Погба, Эррера, Феллайни (Мата, 64), Валенсия, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль

Мидлсбро: Вальдес, Френд, Эспиноза, Гибсон, Форшоу, Лидбиттер (Клейтон, 78), Даунинг (Рамирес, 63), де Рон, Чемберс, Негредо, Траоре (Фабио, 81)

Предупреждения:

Блинд, 57 - Чемберс, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

31 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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