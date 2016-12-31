Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире
Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Валь Мюстаире.
Второе место завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Финн Крог.
В общем зачете соревнований Устюгов идет третьим. Лидирует норвежец Мартин Сундбю, Крог - второй.
Валь Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
1. Устюгов (Россия) - 3.00,50
2. Пеллегрино (Италия) - отставание 2,03
3. Крог (Норвегия) - 2,80
4. Сундбю (Норвегия) - 3,52
5. Шанава (Франция) - 10,25
6. Харви (Канада) - 15,93
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически