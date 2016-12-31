Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире

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Апелляция на отстранение шестерых российских лыжников отклонена Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляцию на временное отстранение российских лыжников. Таким образом, они не смогут принять участие в ближайших соревнованиях, сообщает официальный сайт организации.

Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и Белова Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели «Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде» Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.

Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в феврале Олимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.

Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десятку Российский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.

Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкам Городские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.

Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжников Стало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.

Никита Крюков об отстранении российских лыжников: Нельзя мешать спорт и политику Олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков поделился своим мнением о ситуации с российскими лыжниками. Напомним, шесть из них были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.

Федерация лыжных гонок России: Фамилии отстраненных спортсменов названы не будут Федерация лыжных гонок России опубликовала заявление в связи с решением FIS об отстранении шестерых российских лыжников. В частности, было отмечено, что фамилии наказанных спортсменов названы не будут.

Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости Родченкова Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.

Сергей Устюгов: Информации у меня нет, я готовлюсь в Тур де Ски Бронзовый призер многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски-2016 Сергей Устюгов рассказал, что продолжает подготовку к соревнованиям.

Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени Россия не будет проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцы На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.

Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.

Легков занял третье место на этапе Кубка мира во Франции, победил норвежец Крог На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) состоялись соревнования на дистанции 15 километров свободным стилем. В тройку призеров попал российский спортсмен Александр Легков.

Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта «Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.

Елена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентов Президент Федерации лыжных гонок России – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.

Легков, Устюгов, Кальсина и Чекалева выступят на четвертом этапе Кубка мира Стали известны составы мужской и женской команд на четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет во французском городе Ля Клуза с 17 по 18 декабря.