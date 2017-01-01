Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия (U-20)2 : 0Швейцария (U-20)
Хоккей  Питтсбург2 : 1Монреаль
Футбол  Уотфорд- : -Тоттенхэм
Хоккей  Миннесота2 : 4Коламбус
Хоккей  Россия (U-20)0 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал- : -Кристал Пэлас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

1 января подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе молодежного чемпионата мира матчем со словаками.

Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Следить за игрой нужно ЗДЕСЬ!

Матч

Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Другие
«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!
Хоккей
Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)
Футбол
АПЛ. 19-й тур. «Челси» обыграл «Сток Сити», «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» и другие матчи
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» принимает «Монреаль» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
MMA
Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает
Шахматы
Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕ
Лыжный спорт
Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире
все новости