Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)
1 января подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе молодежного чемпионата мира матчем со словаками.
Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Следить за игрой нужно ЗДЕСЬ!
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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