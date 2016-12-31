Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 1Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
Хоккей  Швеция (U-20)0 : 0Чехия (U-20)
Футбол  Челси4 : 2Сток Сити
Хоккей  Нью-Джерси0 : 0Вашингтон
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает

Источник:  ТАССКомментарии

Жизни российского бойца Расула Мирзаева ничего не угрожает после нападения неизвестных в Москве, сообщил ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее», - сказал Гаджиев.

Напомним, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали.

30-летний Мирзаев известен своими выступлениями в Fight Nights. 16 ноября он потерпел первое поражение в карьере ММА, уступив американцу грузинского происхождения Левану Макашвили.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Мирзаева и Макашвили, скорее всего, будет перенесенРеванш между Расулом Мирзаевым и грузином Леваном Макашвили с большой долей вероятности будет перенесен после нападения на российского бойца, сообщили ТАСС в компании Fight Nights.Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестныхРоссийский боец ММА Расул Мирзаев перенес хирургическую операцию в одной из столичных больниц.В Москве разыскивают нападавших на МирзаеваКак сообщает агентство РИА «Новости», полиция разыскивает троих нападавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в которого стреляли из травматического пистолета на юге Москвы.Полиция дала комментарий по факту нападения на МирзаеваПредставитель столичного МВД дал комментарий по факту нападения, совершенного на российского бойца ММА Расула Мирзаева.Неизвестные совершили нападение на Расула МирзаеваВ Москве на Восточной улице было совершено нападение на известного бойца ММА Расула Мирзаева.Емельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.Мирзаев заметно упал в рейтинге лучших бойцов мираРоссийский боец смешанного стиля Расул Мирзаев заметно ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших полулегковесов мира по версии fightmatrix.com.Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они домаПретендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой грузРоссийский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOFРоссийский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF.Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Мирзаев и Багаутинов ниже классом тех, кому проигралиРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о последних поражениях Расула Мирзаева и Али Багаутинова.«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула Мирзаева«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула МирзаеваПрезидент Fight Nights дал интервью «Советскому спорту» после турнира в Ростове-на-Дону.Расул Мирзаев: Дима Тарасов, ты капитальный красавчик, повел себя как мужчинаБоец Расул Мирзаев после первого поражения в карьере поддержал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который расстался с телеведущей Ольгой Бузовой.Камил Гаджиев: Считаю, что Багаутинов — фаворит в поединке против Хоригучи на турнире UFCПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев верит в то, что Али Багаутинов сможет победить японца Куоджи Хоригучи на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте (Ирландия).Камил Гаджиев: Еще до боя Макашвили был в мировом рейтинге выше МирзаеваПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что грузинский боец смешанного стиля, выступающий за США, Леван Макашвили показал хороший уровень в поединке против Расула Мирзаева.«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере«Советский спорт» рассказывает о двух главных поединках бойцовского вечера в Ростове-на-Дону.Расул Мирзаев о первом поражении в карьере: Извините, что не выигралРоссийский боец смешанного стиля Расул Мирзаев прокомментировал свое поражение на турнире Fight Nights Global 54 от Левана Макашвили.Мирзаев потерпел первое поражение в карьере, проиграв грузину из СШАРоссийский боец смешанного стиля полулегкой весовой категории Расул Мирзаев потерпел первое поражение в своей карьере.Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорКамил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов.Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом МирзаевымЧемпион CFFC, 34-й номер мирового рейтинга, экс-боец UFC Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым. Поединок состоится 16 ноября в рамках турнира Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону.
Главные новости
Другие
«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!
Хоккей
Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)
Хоккей
НХЛ. «Нью-Джерси» - «Вашингтон», «Питтсбург» - «Монреаль» и другие матчи
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
MMA
Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает
Шахматы
Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕ
Лыжный спорт
Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире
Хоккей
Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча МЧМ со Словакией
все новости
Камил Гаджиев
Камил Гаджиеввсе новости
Расул Мирзаев
Расул Мирзаеввсе новости