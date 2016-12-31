Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает

Жизни российского бойца Расула Мирзаева ничего не угрожает после нападения неизвестных в Москве, сообщил ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее», - сказал Гаджиев.

Напомним, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали.

30-летний Мирзаев известен своими выступлениями в Fight Nights. 16 ноября он потерпел первое поражение в карьере ММА, уступив американцу грузинского происхождения Левану Макашвили.