Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 1Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
Хоккей  Швеция (U-20)0 : 0Чехия (U-20)
Футбол  Челси4 : 2Сток Сити
Хоккей  Нью-Джерси0 : 0Вашингтон
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Михайлов: Брагину надо гнуть свою линию

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перед заключительным матчем группового турнира молодежного чемпионата мира двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов посоветовал главному тренеру нашей молодежки Валерию Брагину не отступать от выбранного курса.

- Мы проиграли два матча в группе канадцам и американцам, ну и что с того? Никто не вспомнит об этих поражениях, если наша команда достойно сыграет в плей-офф. Брагин умеет держать удар. Главное – гнуть свою линию, не отступать от выбранного курса. Моя сборная на чемпионате мира 2002 с трудом пробилась в четвертьфинал, лишь по разнице шайб опередив украинцев, а потом мы победили чехов с Ягром, финнов и в финале были близки к победе над словаками. Поначалу мы старались идти вперед, играть в чужой зоне. А потом пришло понимание – надо действовать так, как привыкло большинство игроков в суперлиге, то есть от обороны.

Атака у нашей молодежной сборной пока не впечатляет. Значит, надо сделать ставку на другие компоненты.

Всех болельщиков с Новым годом! На молодежной сборной – успехов!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Другие
«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!
Хоккей
Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)
Хоккей
НХЛ. «Нью-Джерси» - «Вашингтон», «Питтсбург» - «Монреаль» и другие матчи
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
MMA
Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает
Шахматы
Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕ
Лыжный спорт
Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире
Хоккей
Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча МЧМ со Словакией
все новости