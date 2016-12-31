Перед заключительным матчем группового турнира молодежного чемпионата мира двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов посоветовал главному тренеру нашей молодежки Валерию Брагину не отступать от выбранного курса. - Мы проиграли два матча в группе канадцам и американцам, ну и что с того? Никто не вспомнит об этих поражениях, если наша команда достойно сыграет в плей-офф. Брагин умеет держать удар. Главное – гнуть свою линию, не отступать от выбранного курса. Моя сборная на чемпионате мира 2002 с трудом пробилась в четвертьфинал, лишь по разнице шайб опередив украинцев, а потом мы победили чехов с Ягром, финнов и в финале были близки к победе над словаками. Поначалу мы старались идти вперед, играть в чужой зоне. А потом пришло понимание – надо действовать так, как привыкло большинство игроков в суперлиге, то есть от обороны. Атака у нашей молодежной сборной пока не впечатляет. Значит, надо сделать ставку на другие компоненты. Всех болельщиков с Новым годом! На молодежной сборной – успехов!
Бывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев – об игре сборной Валерия Брагина перед завершающим матчем наших со словаками.
- Конечно, неприятно видеть, когда нашу команду берут ее же оружием – комбинационной игрой, позиционными атаками, чем мы всегда славились. Но раскисать не время. Надо отрепетировать какие-то моменты в матче со словаками и к четвертьфиналу искоренить свои же ошибки, которые я бы назвал, как в теннисе, невынужденными. Здесь очень многое будет зависеть от лидеров – Капризова, Рыкова, Сергачёва, Самсонова… У Брагина лидеры всегда выстреливали в нужный момент.
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