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Владимир Плющев: Нам нельзя ошибаться на ровном месте

Владислав Домрачев
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Бывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев – об игре сборной Валерия Брагина перед завершающим матчем наших со словаками.

- Конечно, неприятно видеть, когда нашу команду берут ее же оружием – комбинационной игрой, позиционными атаками, чем мы всегда славились. Но раскисать не время. Надо отрепетировать какие-то моменты в матче со словаками и к четвертьфиналу искоренить свои же ошибки, которые я бы назвал, как в теннисе, невынужденными. Здесь очень многое будет зависеть от лидеров – Капризова, Рыкова, Сергачёва, Самсонова… У Брагина лидеры всегда выстреливали в нужный момент. 

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