Владимир Плющев: Нам нельзя ошибаться на ровном месте

Владимир Плющев: Ничего не сделаешь с тем, что Ковальчук играет так, как он может и хочет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, в 2002-2003 годах возглавлявший сборную России, высказался о лидерстве СКА в регулярном чемпионате КХЛ и результативности форварда команды Ильи Ковальчука.