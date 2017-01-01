Иноуэ нокаутировал Коно

Обладатель титула WBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) японец Наоя Иноуэ победил соотечественника и бывшего чемпиона мира по версии WBA Кохеи Коно.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В шестом раунде Иноуэ отправил соперника в нокдаун. Коно успел подняться, но вскоре вновь оказался на настиле ринга. Рефери не счел нужным открывать счет.

Таким образом, на счету Иноуэ 12 побед (10 досрочно).