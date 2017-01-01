Валерий Рейнгольд: Шишкин и Кирилл Комбаров – не помощники для команды, борющейся за первое место

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что команде не стоит подписывать защитников Романа Шишкина и Кирилла Комбарова, чтобы укрепить фланги обороны.

– Шишкин отпадает сразу. И Кирилл тоже. Они не помощники для команд, которые борется за первое место.

Напомним, что ранее появилась информация, что о возвращении Кирилла Комбарова в «Спартак» руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

С 25 сентября Шишкин появлялся на поле лишь в трех матчах «Локомотива» из девяти, в которых он провел в игре всего 146 минут. На правом фланге защиты в последнее время его место занимает Ренат Янбаев.