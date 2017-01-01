Молодежная сборная России победила словаков и в 1/4 финала сыграет с Данией

Молодежная сборная России обыграла команду Словакии со счетом 2:0 на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.

Шайбы в ворота словаков забросили Денис Гурьянов и Яков Тренин.

Благодаря второй победе на турнире, россияне заняли третье место в группе B и в четвертьфинале сыграют с национальной командой Дании, которая стала второй в группе A. Встреча пройдет 2 января и начнется в 21:00.

Напомним, на групповом этапе россияне обыграли сборную Латвии (9:1), а также проиграли канадцам (3:5) и американцам (2:3)