Молодежная сборная России победила словаков и в 1/4 финала сыграет с Данией
Молодежная сборная России обыграла команду Словакии со счетом 2:0 на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.
Шайбы в ворота словаков забросили Денис Гурьянов и Яков Тренин.
Благодаря второй победе на турнире, россияне заняли третье место в группе B и в четвертьфинале сыграют с национальной командой Дании, которая стала второй в группе A. Встреча пройдет 2 января и начнется в 21:00.
Напомним, на групповом этапе россияне обыграли сборную Латвии (9:1), а также проиграли канадцам (3:5) и американцам (2:3)
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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