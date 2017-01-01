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Валерий Рейнгольд: Не в восторге от возможного возвращения Самедова в «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

– Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В «Спартаке» хватает футболистов, которые могут «закрыть» фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять ж надо знать, кто хочет видеть Самедова в «Спартаке».

– Здесь уже точно Каррера.
– Раз Каррера, я не беру свои слова назад, а просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло, - сказал Рейнгольд.

Ранее СМИ сообщили, что переход Самедова в «Спартак» затягивается из-за того, что стороны не могут согласовать сумму трансфера.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.

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